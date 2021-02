Ministerul Culturii vrea să facă arheologie subacvatică numai cu amatori Un ordin de ministru blocheaza cercetarile subacvatice in Romania la nivel de amatori, dupa ce Comisia de elaborare a limitat accesul scafandrilor profesioniști la aceasta activitate. Restricția, intenționata sau nu, ii scoate din carți chiar pe primii scafandrii profesioniști din Romania cu competențe in domeniul arheologiei subacvatice. Dezvoltarea pe principii corecte a acestui domeniu, la […] The post Ministerul Culturii vrea sa faca arheologie subacvatica numai cu amatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

