- UPDATE, ora 16:00 – Beatrice Rancea, managerul Operei Nationale Romane din Iasi, a fost ridicata de politisti si dusa pentru audieri la sediul DIICOT – Iasi, in cadrul unei anchete privind nereguli financiare la Opera cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. In acelasi dosar sunt audiate alte 14 persoane.…

- Ministerul Culturii a anuntat, luni, ca va colabora cu DIICOT pe parcursul desfasurarii anchetei la Opera Nationala Romana din Iasi. "Referitor la perchezitiile care au avut loc, astazi, la Opera Nationala din Iasi, va informam ca Ministerul Culturii va pune la dispozitia DIICOT, la solicitarea…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi si ofiteri de politie judiciara au efectuat, luni dimineata, 26 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si Iasi intr-un dosar in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de delapidare, fals si constituire de grup infractional…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat joi ca raportul Corpului de control al ministerului privind unele deficiente semnalate in activitatea Operei Nationale Romane din Iasi (ONRI) va fi prezentat in curand. "Astept in continuare raportul Corpului de control.…