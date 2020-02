Ministerul Culturii dă undă verde cumpărării clădirilor minei Petrila Ministerul Culturii da unda verde cumpararii cladirilor minei Petrila. Ministerul și-a declinat dreptul de preemțiune in favoarea Primariei orașului Petrila și a Consiliului Județean Hunedoara. De precizat este faptul ca autoritațile locale de la Petrila nu au banii necesari pentru cumpararea cladirilor, iar oficialii Consiliului Județean au susținut ca vor sa cumpere cladirile, insa NU au prins banii in bugetul de anul acesta. Cladirile minei Petrila au fost evaluate undeva la 2,1 milioane de lei. Acestea sunt clasificate drept monumente istorice. Parte dintre acestea deja au inceput… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

