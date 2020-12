Stiri pe aceeasi tema

- Un nou contract de finantare nerambursabila contractat pentru orasul Cugir din judetul Alba creste la valoarea de aproape sapte milioane euro investitiile realizate de administratia publica locala in dezvoltarea sistemului de educatie. Cea mai mare parte a fondurilor necesare provin din surse nerambursabile…

- Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor Publice vor supune dezbaterii și aprobarii, in ședința de guvern de astazi, Memorandumul cu tema „Acord de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliul Europei, in valoare de pana la 216 milioane de euro, in vederea…

- „Masa Tacerii”, Aleea Scaunelor și „Poarta Sarutului”, trei dintre faimoasele lucrari din Targu Jiu ale celebrului sculptor Constantin Brancuși, vor fi restaurate. Data limita de finalizare a lucrarilor este 30 noiembrie 2020, se precizeaza intr-un comunicat al Centrului de Cercetare, Documentare și…

- Ministerul Culturii a anuntat marti ca realizeaza o analiza privind cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 in institutiile culturale, in special in randul artistilor si lucratorilor tehnici. „Avand in vedere transmiterea comunitara foarte accentuata si semnalarea raspandirii cazurilor si printre…

- Conform unui proiect de ordin elaborat de ministrul finantelor, Florin Cițu, noi valori pentru unele tichete acordate angajatilor vor intra in vigoare incepand cu luna octombrie a acestui an, informeaza adevarul.ro. Valoarea sumei care se acorda lunar, respectiv ocazional, sub forma de tichete culturale…

Anunț privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru masura: M2.1/2A „Performanțe economice imbunatațite pentru fermele din teritoriu" Numarul de referința al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020: M2.1/2A: 07.09 – 30.09.2020