Incepand cu 1 iulie 2018, din cauza neefectuarii platilor in anul precedent, Romania a pierdut dreptul de vot in cadrul Consiliului si Comitetelor de program ESA, generandu-se un precedent periculos, cu posibile efecte grave asupra mediului industrial si tehnologic national in domeniul spatial si conexe, arata un comunicat de presa al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Suma totala restanta privind contributia pe programe corespunzatoare perioadei 2019-2022 este in valoare de 102.263.517,89 euro, fiind periclitata participarea mediului de cercetare romanesc in cadrul programelor…