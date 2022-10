Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) și UNESCO, in parteneriat cu Universitatea Politehnica București (UPB), Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Parlamentul Romaniei, a organizat astazi conferința cu titlul: ”Building a Global Ethical Framework for AI: The UNESCO Recommendation…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anuntat ca Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o Hotarare referitoare la Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-2027, care operationalizeaza Strategia Nationala de Cercetare, Inovare, Specializare inteligenta.…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anuntat joi ca pe 1 octombrie va demara o caravana a digitalizarii, mai ales in comunitatile mici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat vineri ca proiectul laserului de la Magurele avanseaza, iar aceasta infrastructura este deschisa cercetatorilor consortiului ELI-ERIC. “Proiectul Laserului de la Magurele avanseaza. Este important ca pentru prima data in…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, la Oradea, ca se are in vedere sustinerea start-up-urilor din tara prin doua parghii - o noua lege a societatilor comerciale, care ar putea fi gata pana la jumatatea anului viitor, si sustinerea financiara prin…

- Ministrul Petre Daea a avut miercuri, 24.08.2022, o intalnire de lucru cu o echipa de specialiști de la Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID), condusa de ministrul Sebastian-Ioan Burduja, ce a avut drept scop realizarea unui parteneriat care sa poata contribui la digitalizarea invațamantului…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat la TVR ca Romania este in plin proces de digitalizare ca și ca se lucreaza la un proiect care va fi gata intr-un an de zile, prin care cetațenii se vor putea autentifica in relațiile cu orice serviciu

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii anunța lansarea unui apel important pentru sprijinirea IMM-urilor din Romania sa iși recalifice forța de munca in domenii tehnice cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacturing). Aceasta intervenție…