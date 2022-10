Ministerul ceh de Finanţe propune un impozit de 60% pe profiturile excedentare din perioada 2023-2025 în sectorul energetic şi pentru băncile mari Stanjura a declarat intr-o conferinta de presa ca taxa va strange aproximativ 85 de miliarde de coroane (3,41 miliarde de dolari) doar anul viitor si se va aplica productiei, distributiei si comertului de energie electrica si gaze, precum si exploatarii combustibililor fosili, procesarea petrolului si comertul cu ridicata a combustibililor. Propunerea, care necesita aprobarea parlamentara, prevedea venituri de 50 de miliarde de coroane anul viitor din sectorul energetic si 33 de miliarde de coroane de la banci. Veniturile totale ar trebui sa scada la 39 de miliarde de coroane in 2024 si la 25… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

