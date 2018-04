De ce este important: Parlamentul European (PE) a cerut recent Comisiei Europene (CE) o evaluare ”in profunzime” a avantajelor și dezavantajelor schimbarii orei in mod semestrial și sa prezinte ”daca este necesara” o revizuire a directivei care o organizeaza in cadrul Uniunii Europene (UE). Mai trebuie știut ca: La scurt timp dupa decizia europarlamentarilor, dupa cum a relatat Profit.ro, mai mulți parlamentari romani, de la toate partidele, au inițiat un proiect de lege care prevede anularea orei de vara in Romania. Articolul integral pe PROFIT.RO