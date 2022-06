Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile suferite de Rusia si fortele pro-ruse din Donetk se ridica la 55% din fortele desfasurate initial, potrivit ultimului raport de informatii al Ministerului britanic al Apararii cu privire la razboiul din Ucraina, relateaza BBC.

- Fortele nucleare ruse vor efectua exercitii militare in regiunea rusa Ivanovo, anunta Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters . Aproximativ 1.000 de militari participa la manevre intense cu 100 de vehicule, inclusiv lansatoare de rachete balistice intercontinentale (ICBM) de tip Yars, potrivit…

- Autoritațile locale din regiunea Donețk au anunțat ca o lovitura a unei rachete a ucis trei civili și a ranit șase persoane in orașul Sloviansk din estul Ucrainei. Un material video arata o cladire rezidențiala cu ferestrele aruncate in aer și balcoanele distruse. Unii dintre locuitorii din zona au…

- Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si DPA. Avionul generalului Botasov a fost doborat duminica de o racheta Stinger deasupra orasului Popansa din Donbass. Se crede ca generalul este cel mai inalt ofiter al…

- Ministerul britanic al Apararii sustine ca Rusia ar fi inregistrat in primele trei luni de razboi in Ucraina "un numar de morti similar" cu cel inregistrat de Uniunea Sovietica in timpul celor noua ani de razboi in Afganistan. "O combinatie de tactici slabe de nivel scazut, acoperire aeriana limitata,…

- Ministerul britanic al Apararii sugereaza o noua desfașurare a forțelor rusești, in timp ce Vladimir Putin urmarește o prioritate tactica majora. Rusia a desfașurat singura sa companie operaționala de vehicule de sprijin pentru tancuri in cadrul campaniei de preluare a controlului asupra regiunii Donbas,…

- Rusia a concentrat peste 120 de grupuri tactice de batalion la granița cu Ucraina, reprezentand aproximativ 65% din numarul total de forțe terestre ale armatei ruse, informeaza serviciul de presa al Ministerului britanic al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, impiedicand autoritatile de la Kiev sa se reaprovizioneze pe mare, a anuntat duminica ministerul britanic al Apararii, in cea mai recenta analiza a situației din Ucraina.