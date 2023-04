Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse se pregatesc sa inceapa o campanie majora de recrutare militara cu scopul de a inrola „inca 400.000 de soldați”. Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Rusia prezinta activitatea ca pe o campanie de recrutare de personal voluntar și profesionist, mai degraba decat ca pe o noua…

- Ministerul britanic al Apararii (MoD) a publicat cel mai recent raport de informații privind criza din Ucraina. El afirma ca Rusia a desfașurat probabil „cel puțin 1.000 de soldați” care se antrenau in sud-vestul Belarusului in Ucraina incepand cu jumatatea lunii martie, relateaza Sky News. Deși nu…

- Kievul susține ca Rusia a pierdut mai mult de 152.000 de oameni in razboiul pe care il duce in Ucraina, potrivit unei liste cu pierderile Kremlinului, publicata de Ministerul ucrainean al Apararii, scrie Sky News.

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Un blogger militar care l-a catalogat pe Vladimir Putin drept „cadavru politic” se numara printre personalitațile rusești proeminente care au criticat marele discurs de marți al președintelui Rusiei, relateaza Sky News . Astfel, potrivit unui alt blogger pro-Kremlin, Putin a omis eșecurile militare…

- Rusia va pretinde ca orașul Bahmut a fost capturat pentru a marca un an de la invazia din 24 februarie, indiferent de realitatea de pe teren, a afirmat Ministerul britanic al Apararii, citat de The Guardian. Este probabil ca forțele rusești sa fie supuse unei presiuni politice tot mai mari pe masura…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…