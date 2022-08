Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a creat „aproape sigur” o noua formatiune majora de forte terestre pentru a veni in sprijinul efectivelor deja implicate in campania sa militara in Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul britanic al Apararii, citat de Reuters.

- Inca doua nave, care transporta porumb și soia, au plecat luni din porturile ucrainene de la Marea Neagra, a anunțat Ministerul turc al Apararii. Numarul navelor cu cereale a ajuns astfel la 10, dupa acordul incheiat cu Rusia, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor ruse obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra acestor…

- Rusia a eșuat sa realizeze o strapungere decisiva in regiunea Donas, conform planului inițial al ofensivei incepute in aprilie, și se vede nevoita acum sa-și adapteze, cel mai probabil, din mers strategia, se arata in analiza de luni despre situația razboiului din Ucraina realizata de ministerul britanic…

- Rusia se pregateste pentru urmatoarea etapa a ofensivei sale in Ucraina, a declarat un oficial militar ucrainean, dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale vor intensifica operatiunile militare in „toate zonele operationale”, transmite Reuters. Rusia pare sa regrupeze unitati pentru o ofensiva spre…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina s-ar putea intoarce chiar impotriva lui Vladimir Putin, susțin americanii. Un inalt oficial american din domeniul apararii a prezentat situația reala de pe front. Acesta a declarat pentru Reuters ca Rusia incearca, dar nu reușește sa ținteasca armele occidentale…

- Ministerul britanic al Apararii a transmis in evaluarea de luni dimineața referitoare la razboiul din Ucraina ca armata rusa au suferit pana in prezent „pierderi devastatoare” in randul ofițerilor de rang mediu și inferior.

- Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua) Rusia a inregistrat in primele trei luni de la invazia sa in Ucraina „probabil un numar de morți similar” cu cel al Uniunii Sovietice in timpul celor noua ani de razboi in Afganistan, a afirmat luni Ministerul britanic al Apararii, citat de CNN. „O…