- ALARMANT! In orașul Mariupol din sudul Ucrainei este expus riscului unui focar major de holera, a anunțat vineri Ministerul britanic al Apararii. S-a ajuns la aceasta situație deoarece serviciile medicale sunt aproape de colaps. De asemenea, probleme sanitare sunt și in Herson, care se confrunta cu…

- Ministerul rus al Apararii a amenintat oficialii occidentali care vin in vizitele oficiale in capitala Ucrainei ca armata rusa va ataca orasul. Conform publicatiei Bild, ministrul rus Serghei Soigu a amenintat oficialii straini care vin in Kiev in aceasta perioada. „Armata rusa este in asteptare 24…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- O analiza a serviciilor de informatii, publicata luni de Ministerul britanic al Apararii, arata ca trupele ruse ar putea sa utilizeze munitii cu fosfor alb in orașul-port Mariupol, aflat sub asediu de peste 40 de zile, potrivit dpa. Raportul mentioneaza ca acest tip de exploziv a fost deja folosit…

- Ministerul britanic al Apararii avertizeaza ca utilizarea in trecut de catre Rusia a munițiilor cu fosfor in Donețk “a ridicat posibilitatea utilizarii lor in viitor in Mariupol, pe masura ce luptele pentru oraș se intensifica”. De asemenea, a declarat ca bombardamentele rusești au continuat in regiunile…

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters, citat de Agerpres.„O astfel de miscare pune…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…