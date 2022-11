Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii sustine ca probabil fortele ruse au inceput retragerea din orasul ucrainean Herson pe 22 octombrie si este probabil ca fortele ruse sa fi distrus podurile de peste fluviul Nipru in timpul acestui proces, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent…

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Direcția Principala de Informații (GUR) din Ministerul ucrainean al Apararii avertizeaza ca exista probabilitatea ca serviciile speciale ruse sa pregateasca atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei, pentru a acuza apoi Ucraina - transmite RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul rus al Apararii a comunicat joi ca fortele sale au continuat sa loveasca obiective energetice din Ucraina, in ultimele 24 de ore. De asemenea, a transmis ca fortele ruse au respins contraofensiva ucraineana in regiunea sudica Herson, de unde oficialii numiti de Rusia evacueaza in prezent…

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca a efectuat un atac „masiv” asupra țintelor militare și a infrastructurii energetice din Ucraina, folosind arme de inalta precizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Este foarte probabil ca trupele rusesti sa incerce sa isi consolideze pozitiile de-a lungul unei noi prime linii a frontului, la vest de satul Milove din regiunea ucraineana sudica Herson, a comunicat Ministerul britanic al Apararii, joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fortele ucrainene au recucerit doua orase din sudul regiunii Herson, respectiv Davidiv Brid si Velika Oleksandrivka, a anuntat, marti, Ministerul ucrainean al Apararii, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a trimis 1.300 de luptatori ceceni in regiunea ucraineana sudica Herson, potrivit armatei ucrainene. De asemenea, contraofensiva Ucrainei a luat prin surprindere fortele ruse, a anuntat, sambata, Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Guardian, scrie News.ro. Fii la curent cu…