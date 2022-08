Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii militare britanice au anuntat marti ca un atac asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul declansat cu peste cinci luni in urma in Ucraina, transmite DPA,…

- Atacul asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul pe care l-a declanșat in Ucraina, au transmis, marți, serviciile de informatii militare britanice.

- Serviciile de informatii militare britanice au anuntat marti ca un atac asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul declansat cu peste cinci luni in urma in Ucraina,

- Turcia a anunțat ca Rusia și Ucraina au ajuns la o ințelegere in negocierile despre reluarea exporturilor de grane ucrainene prin Marea Neagra blocate de invazia rusa, scrie The Guardian. Discuțiile de la Istanbul dintre oficialii ucraineni, ruși, turci și ONU au avut loc in spatele ușilor inchise intr-o…

- Rusia a afirmat ca a ucis in ultimele trei saptamani un numar semnificativ de mercenari straini care lupta in Ucraina, inclusiv 21 de luptatori romani. Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca monitorizeaza și inregistreaza toți mercenarii straini care au sosit in Ucraina pentru a lua parte la…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca rachetele sale au lovit un aerodrom din apropierea orasului-port ucrainean Odesa, ca represalii la atacul efectuat cu o zi inainte de fortele ucrainene asupra platformelor de foraj de hidrocarburi Cernomorneftegaz din Marea Neagra, au relatat agentiile…

- Marea Britanie a avertizat ca orașul Mariupol, din estul Ucrainei, asediat, este expus riscului unui focar major de holera, in timp ce Rusia iși continua atacul brutal asupra acestei regiuni. Serviciile medicale din Mariupol sunt probabil deja aproape de colaps, iar un focar major de holera in Mariupol…

- Forțele ruse au zadarnicit in ultimele doua zile mai multe incercari ale trupelor ucrainene de a recaptura insula Șerpilor din Marea Neagra, a afirmat Ministerul rus al Apararii intr-o actualizare, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…