Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pare sa fi suferit pierderi devastatoare in randurile ofiterilor de rang mediu si inferior in conflictul cu Ucraina, existand perspectiva unei eficiente militare mai slabe in viitor, a declarat Ministerul Apararii britanic luni, citat de Reuters.

- Rusia pare sa fi suferit pierderi devastatoare in randurile ofiterilor de rang mediu si inferior in conflictul cu Ucraina, existand perspectiva unei eficiente militare mai slabe in viitor, a declarat Ministerul Apararii britanic luni, citat de USNews. Comandantii de brigada si de batalion au fost desfasurati…

- Rusia isi incetineste ofensiva in Ucraina in mod deliberat, pentru a permite evacuarea civililor, a afirmat marti ministrul apararii rus Serghei Soigu, transmite Reuters. ”Sunt declarate incetari ale focului si sunt create coridoare umanitare pentru a scoate oamenii din asezarile incercuite. Desigur,…

- Premierul britanic Boris Johnson a transmis marti intr-un discurs sustinut prin videoconferinta in parlamentul de la Kiev ca crede ca Ucraina va infrange Rusia si va arata „greseala gigantica” pe care a comis-o Vladimir Putin cand a ordonat invazia, relateaza Reuters.

- Fortele ruse continua sa-si redesfasoare echipamentele de lupta si de sprijin din Belarus spre estul Ucrainei, inclusiv spre locatii in apropiere de Harkov si de Severodonetk, a notat Ministerul Apararii al Regatului Unit intr-un raport regulat pe Twitter.Artileria rusa continua sa loveasca pozitii…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie sustine, in raportul dat publicitatii duminica dimineata, ca Rusia inca nu a reusit sa obtina controlul asupra spatiului aerian ucrainean, unul dintre obiectivele sale principale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministerul Apararii al Japoniei a transmis ca patru nave de razboi rusesti au trecut, marti si miercuri, prin stramtoarea Tsugaru din nord-estul Japoniei, transportand posibil trupe si vehicule de lupta in Ucraina, potrivit CNN. „Ministerul Apararii al Japoniei va continua sa monitorizeze cu mare atentie…

- Shane Matthews, un lunetist britanic pensionat, fost caporal in Batalionul 2 al Regimentului Regal, s-a alaturat luptatorilor din Ucraina.Acesta a spus ca forțele armate de elita ale președintelui Volodimir Zelenski lupta ca „talibanii pe steroizi”, scrie Daily Mirror.El recunoaște ca Rusia are o superioritate…