- O femeie in varsta de 78 de ani din Iasi a ajuns la spital zilele trecute in stare grava din cauza unui supliment nutritiv pentru combaterea crampelor musculare, luat in combinatie cu alte medicamente prescrise pentru afectiunile de care sufera. Aceasta a fost adusa de catre familie la Unitatea de Primire…

- Un barbat în vârsta de 56 de ani, șofer, a ajuns joi la spital, în stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu nitriți din apa unor izvoare. Medicii ieșeni au declareat ca F.I., în vârsta de 56 de ani, un șofer din municipiul Iași, a fost transportat inițial de catre…

- Un barbat de 83 de ani, din Cluj-Napoca, a fost grav ranit, luni, în stația CFR Gherla, în timp ce încerca sa se urce în tren.În momentul când mecanicul de locomotiva a observat ca pe peron nu mai sunt calatori, a dat semnalul de plecare. Omul aflat…

- Un barbat din Iași s-a oprit cu apa clocotita pe coapse dar și…pe penis. Omul a scapat din greșeala oala cu apa clocotita și a ajuns de urgența la spital. Accidentul casnic a avut loc duminica, cand la Unitatea de Primire a Urgentelor a (UPU) a Spitalului de Urgența din Iași s-a prezentat un barbat…

- Potrivit medicilor, se pare ca minorul ar fi fost impuscat de un baiat in varsta de 17 ani cu un pistol pe care acesta l-ar fi sustras, in urma cu trei zile, de la un magazin de arme. "Am trimis o autospeciala de terapie intensiva mobila la o solicitare pe strada Closca. Pacientul prezenta…

