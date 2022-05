Stiri pe aceeasi tema

- Fregatele Armatei, mai mult in reparatii. Ministerul Apararii Nationale a cumparat in ultimii ani, prin compania Romtehnica, echipamente si tehnica militara in valoare de aproximativ o suta de milioane de euro. Unul din cele mai mari contracte a fost de aproximativ 20 de milioane de euro, bani alocati …

- Aliatul Rusiei, Serbia, a preluat livrarea unui sistem antiaerian chinez sofisticat, intr-o operațiune voalata in acest weekend, pe fondul ingrijorarilor occidentale ca o acumulare de arme in Balcani, pe fondul razboiului din Ucraina, ar putea amenința pacea fragila din regiune. Media și experți militari…

- Premierul slovac, care a insoțit-o vineri, 8 aprilie, pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Ucraina, a spus ca armata slovaca a livrat armatei ucrainene sisteme mobile de aparare antiracheta S-300. Aceasta este una dintre principalele contribuții materiale oficiale la efortul Ucrainei…

- Rusia vrea sa se concentreze pe sisteme de rachete in sud-estul Belarusului pentru o potențiala utilizare impotriva Ucrainei, este de parere ministrul adjunct al Apararii die la Kiev citat de CNN.

- Sistemul de rachete antiaeriene Patriot, primul dintre cele trei promise Bratislavei in legatura cu evenimentele din Ucraina, este transferat in Slovacia din tarile din vestul NATO. Informatia a fost difuzata de ministrul apararii al Republicii Slovace, Yaroslav Nadia.

- Bulgaria nu va trimite Ucrainei rachete antiaeriene de productie sovietica S-300 si nici vreun alt tip de arme, a declarat vineri premierul bulgar Kiril Petkov, potrivit agentiei EFE. ''In acest moment, Bulgaria nu va da nimanui nici sisteme de aparare aeriana, nici alte rachete'', a semnalat seful…

- tatele Unite si NATO trimit sisteme de racheta de tip sol-aer in Ucraina, anunta miercuri un oficial american de rang inalt, relateaza CNN. Este vorba despre sisteme mobile de aparare din epoca sovietica, de tip SA-8, SA-10, SA-12 si SA-14, precizeaza acest oficial. Aceste sisteme au o raza de actiune…

- Astfel, potrivit sursei citate, pierderile totale in randul forțelor militare ale Rusiei de la inceputul atacului asupra Ucrainei, respectiv din 24 februari și pana in prezent, depașesc 12.000 de oameni, relateaza Ukrainform .Trupele ruse au pierdut, de asemenea, 389 de tancuri, 1.249 de vehicule blindate…