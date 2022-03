Ministerul Apărării rus anunță desfășurarea unei noi ofensive în Ucraina Potrivit sursei citate, intr-o lupta aeriana in apropiere de Jitomir, la aproape 100 kilometri vest de capitala ucraineana Kiev, patru avioane de lupta ucrainene de tip Su-27 au fost doborate.Agentia oficiala de presa TASS a relatat ca, de la inceperea conflictului ruso-ucrainean, la 24 februarie, fortele ruse au distrus 69 de avioane la sol si 21 in aer. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse desfasoara o ofensiva pe scara ampla in Ucraina si au capturat mai multe orase si sate, a informat sambata Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa Interfax, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doua aparate Suhoi Su-27 si doua Suhoi Su-24 au incalcat spatiul aerian suedez, a anuntat armata suedeza intr-un comunicat, in contextul in care invazia din Ucraina a reaprins dezbaterea privind apartenenta Suediei la NATO, relateaza Agerpres.

- Agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil, conform Sky News. Armata rusa a ocupat ieri zona Cernobil, starnind o ingrijorare deosebita. Accidentul nuclear de la Cernobil a fost un accident major, produs la 26 aprilie 1986, cand a avut loc…

- Ministerul Apararii din Rusia a spus, sambata, ca a trimis sisteme de aparare aeriana S-400 și avioane de lupta Su-25 pentru exercițiile militare pe care le va efectua impreuna cu Belarus de pe 10 februarie. Imagini din satelit ale unei companii americane arata aceste efective militare aproape de granița…

- Armata rusa a trimis mai multe baterii antiaeriene Pantir-S din Extremul Orient in Belarus pentru exercițiile comune "Allied Resolve 2022", potrivit unui anunț facut sambata de Ministerul Apararii de la Moscova.

- Rusia continua transferul avioane de lupta Su-35S din Extremul Orient in Belarus, unde vor participa la exercitiile militare comune Allied Resolve 2022, a comunicat, miercuri, Ministerul Apararii rus. Aplicațiile militare intervin in contextul unor tensiuni crescute intre Rusia si Occident, legate de…

- Rusia continua sa transfere avioane de lupta Su-35S din Extremul Orient in Belarus, unde vor participa la exercitiile militare comune Allied Resolve 2022, a comunicat miercuri Ministerul Apararii rus. Aplicațiile militare intervin in contextul unor tensiuni crescute intre Rusia si Occident legate de…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea a pana la 5.000 de soldati in tarile baltice si tari din Europa de est membre NATO pentru a ajuta la gestionarea riscului unei invazii rusesti in Ucraina, a relatat luni, 24 ianuarie, presa americana, conform AFP. Informatia a fost confirmata pentru Reuters…