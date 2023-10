Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege ii oferea Direcției Generale de Informații a Armatei (DGIA) dreptul de a inființa firme, de a face filaje, interceptari și percheziții, a dezvaluit miercuri G4Media intr-un articol in care prezenta planurile MApN. Vineri, Ministerul Apararii a anunțat intr-un comunicat de presa, ca…

- Ca urmare a observatiilor primite pana la acest moment, in cadrul procedurii de transparenta decizionala inceputa in data de 20 octombrie, Ministerul Apararii Nationale a decis retragerea de pe fluxul de avizare interinstitutionala a proiectului de Lege privind organizarea si functionarea Directiei…

- „Doi și-un sfert”: Romania va avea un nou serviciu secret. Va putea face filaje, interceptari de comunicații și percheziții Romania va avea un nou serviciu de informații de sine statator, pe langa cele existente, care va putea infiinta societati comerciale. Este vorba despre Direcția Generala de Informații…

- Romania va avea un nou serviciu de informații de sine statator, pe langa cele existente, care va putea infiinta societati comerciale. Este vorba despre Direcția Generala de Informații a Armatei, DGIA. Aceasta urmeaza sa capete personalitate juridica, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Apararii…

- Ministerul Apararii Nationale a postat pe site ul oficial, in transparenta decizionala, proiectul de Lege privind organizarea si functionarea Directiei Generale de Informatii a Apararii si pentru modificarea Legii nr. 346 2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale. In cauza,…

- Angel Tilvar, ministrul Apararii, a decis sa reorganizeze Direcția Generala de Informații din instituție, care se confrunta, ca și Armata, cu o criza acuta de personal. Astfel, Direcția va avea personalitate juridica, atribuții extinse, precum și independența in cooptarea de personal și achizițiile…

