Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii reclama, joi seara, un nou fake news pe tema mobilizarii rezervistilor. De aceasta data, sunt invocate ordine de chemare pentru clarificarea situatiei militare emise in unele sectoare ale Capitalei. ”In spatiul on-line din Romania reapar manipularile referitoare la asa-zise…

- Ministerul Apararii reclama, joi seara, un nou fake news pe tema mobilizarii rezervistilor. De aceasta datam sunt invocate ordine de chemare pentru clarificarea situatiei militare emise in unele sectoare ale Capitalei, anunța news.ro.”In spatiul on-line din Romania reapar manipularile referitoare…

- Potrivit sursei citate, materialul video folosit in postarile pe acest subiect realizate pe diferite platforme on-line, in care apar, printre altele, sisteme Himars și Gepard din dotarea unor unitați militare romanești, a fost realizat la sfarșitul lunii noiembrie 2022, in centrul orașului Alba Iulia,…

- Ministerul Apararii de la Chisinau a transmis, vineri, ca „nu exista amenintari directe la adresa securitatii militare a statului”, dupa ce Moscova a acuzat din nou Ucraina ca pregateste o „invazie” in Transnistria si a avertizat ca orice amenintare la adresa soldatilor rusi de acolo va declansa…

- Romania a decis sa suspende, dupa zece ani, activitatea Centrului Rus de Cultura din capitala tarii. Ministerul roman de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, pe care l-a informat despre aceasta decizie.

- Departamentul de Stat al SUA au transmis ca „nu au niciun indiciu” cu privire la o amenintare militara directa din partea Rusiei la adresa Romaniei sau Republicii Moldova, potrivit unei declarații facute de purtatorul de cuvant adjunct al Departamentul de Stat, Vedant Patel, potrivit Reuters, citat…

- Cristina Ich a fost intrebata despre reținerea de catre DNA a lui Victor Pițurca, tatal lui Alex Pițurca , fostul sau soț, cu care are un copil, noteaza digisport.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ambasada Ucrainei la București reacționeaza, marți, dupa ce in Bacau a fost oganizata o gluma cu „mascații din Berzunți, varianta de razboi” in cadrul careia au fost folosite simboluri rusești. Poliția Bacau a anunțat o ancheta.