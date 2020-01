Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat, miercuri, ca a fost semnat primul contract subsecvent la Acordul cadru privind achizitionarea a 2.902 platforme de transport pe roti in diverse configuratii, echipamente ce vor intra in inzestrarea Armatei Romaniei. Contractul semnat cu IVECO Defence…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va avea prevazuta anual o suma prestabilita pentru asigurarea de comenzi pentru companiile romanesti din industria de aparare, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Acesta a avut, la sediul MApN, o intrevedere cu ministrul Apararii,…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA cumpara pentru CNE Cernavoda un furtun de refulare pentru motopompa, in valoare de 17.414 lei. Contractul a fost atribuit societatii Metalsim Company SRL din Bacau.Metalsim Company SRL, in datele Registrului ComertuluiInfiintata in anul 1994, firma are sediul…

- K. Iohannis a semnat decretul de trecere in rezerva a generalului N. Ciuca Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 28 octombrie 2018, decretul privind trecerea în rezerva a domnului general - cu patru stele Ciuca Nicolae-Ionel din Ministerul Apararii Naționale, informeaza…

- Ludovic Orban depune astazi la parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, validata înainte de președintele Klaus Iohannis și conducerea PNL. Premierul desemnat a încheiat miercuri negocierile cu partidele pentru susținerea guvernului PNL, dintre acestea Pro România…

- Primaria Harsova a semnat cu Alex Design Proiect SRL. Firma va presta servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului "Amenajare spatii verzi in orasul Harsovaldquo;. Contractul "Servicii de proiectare constand in elaborare proiect tehnic detalii de executie caiet de sarcini documentatie tehnica…

- Lucian Avramescu Am intrat intr-un cimitir. Nu spun de unde, fiindca peste tot e la fel. Jumatate din morminte arata ca de ani, nimeni, nimeni n-a mai trecut pe acolo cu o lumanare, cu o floare. Buruienile vechi, uscate, au lasat printre ele sa creasca alte generații de buruieni. Sunt plantele tragice…