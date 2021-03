Ministerul Apararii Nationale: Intrevedere a ministrului apararii nationale cu omologul sau din Republica Turcia

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 9 martie 2021, ministrul Justitiei, Stelian ION, a avut o intalnire cu E.S. Marjut AKOLA, Ambasadoarea Finlandei in Romania, si cu E.S. Therese HYDEN, Ambasadoarea Suediei in Romania. Temele de interes pentru cei trei oficiali au fost legate atat de agenda interna, cat si de cea europeana. Astfel,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, l-a primit, marti, la sediul MApN, pe omologul din Republica Turcia, Hulusi Akar, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o desfasoara in Romania, anunța AGERPRES. Potrivit unui comunicat MApN, intalnirea, reprogramata din anul 2020 in contextul…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, l a primit vineri, 26 februarie, la sediul MApN, pe seful Biroului Securitatii Nationale din Republica Polona, Pawe Soloch, cu ocazia vizitei de lucru a acestuia in Romania.Cei doi oficiali au avut o discutie punctuala cu privire la stadiul actual al…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita , a declarat ca in Romania procentul de 50% al populatiei vaccinate ar trebui sa fie obtinut in perioada iunie - iulie a acestui an. "La acest moment, numarul de cabinete de vaccinare care sunt active reprezinta aproximativ…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, l-a primit, vineri, pe David Muniz, la preluarea functiei de insarcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti. "Cei doi oficiali au avut o discutie punctuala cu privire la stadiul cooperarii bilaterale, precum si la perspectivele de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut marti o intrevedere cu insarcinatul cu afaceri al SUA la Bucuresti, David Muniz, unul dintre subiectele abordate fiind investitiile americane in Romania. "Am avut astazi o intrevedere excelenta cu domnul David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) critica decizia premierului Florin Cițu de a discuta limitarea transporului gratuit cu trenul pentru studenți și cere Guvernului sa inceteze aceste demersuri. „Deși domnul prim-ministru și echipa sa nu și-au gasit timp de la investirea…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a avut miercuri, 6 ianuarie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze in Romania, Laurence Auer. Intalnirea a prilejuit trecerea in revista a stadiului…