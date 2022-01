V. S. Dupa ce, in ultimele zile, in mediul online au aparut tot mai multe imagini cu vehicule militare care se deplaseaza in diferite zone de pe teritoriul Romaniei, filmulețe care au devenit virale, Ministerul Apararii Naționale a venit cu precizari. “Atenție la clipurile virale cu coloane militare! In ultimele zile, pe diferite platforme de social media, circula inregistrari video cu așa-zise deplasari recente prin țara noastra de coloane de vehicule militare romanești sau straine. Aceste inregistrari sunt prezentate ca „dovezi” ale mișcarilor de trupe in legatura cu situația din Ucraina. Niciuna…