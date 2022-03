Stiri pe aceeasi tema

- Un anunț publicat de BBC dupa un site de locuri de munca in domeniul contractorilor privați arata ca in Ucraina este nevoie de astfel de angajați ai unor firme private de securitate, pentru extragerea unor civili. Specialiștii consultați de BBC spun ca unii contractori pot fi platiți chiar și cu sume…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a anuntat, joi, ca au fost stabilite puncte de primire pentru refugiati in judete de granita cu Ucraina. „Pentru inceput am stabilit sase sau sapte judete unde vom avea puncte pentru primire refugiati. Avem pregatite toate materialele pentru asta, am activat aceste puncte”,…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat, marți, ca Romania s-a pregatit pentru peste 500.000 de refugiați din Ucraina și ca exista „un plan pregatit in toate marile orașe, in vecinatatea granițelor”. „Peste 500.000 de refugiați, asta e cifra la care ne-am pregatit. Sunt multe puncte, exista un plan…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a anunțat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca s-a imbolnavit pentru a doua oara de COVID-19, si ca, de miercuri, se afla in izolare. Dincu afirma ca nu are simptome, se simte foarte bine si este nerabdator sa revina alaturi de colegii din Ministerul Apararii Nationale…

- Directorul general al STB, Adrian Crit, a anuntat, luni, ca s-a demarat procedura de angajare de soferi de autobuz, selectia urmand sa fie mai atenta. Acesta a precizat ca au fost formulate plangeri penale pentru cei care au declansat greva, iar societatea este in imposibilitatea de a plati salariile.…

- Mai multe avioane care urmau sa aterizeze duminica la Suceava au survolat zecide minute aeroportul, apoi au fost redirectionate catre Cluj si Iasi, din cauza cetii extrem dense. Cursele aeriene de la Viena, Doncaster si Manchester nu au putut ateriza la Suceava, dupa ce avioanele au zburat zeci de minute…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie, pe locurile ramase neincadrate in 2021, pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Astfel, campania de recrutare are ca scop…