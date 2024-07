Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca miercuri s-au confirmat elemente de drona si in zona localitatii Ceatalchioi din judetul Tulcea. Au fost identificate, pana la acest moment, elemente in proximitatea localitatilor Plauru si Periprava, jud. Tulcea. ”In ultimele zile, echipele mixte de specialisti…

- In ultimele zile, echipele mixte de specialisti ai Ministerului Apararii Nationale si din alte structuri specializate din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, au continuat actiunile de cercetare in teren pentru cautarea unor eventuale fragmente de drone cazute,…

- In urma cu cateva zile, in judetul Tulcea, resturi de drona de provenienta ruseasca au fost gasite in apropierea localitatii Plauru, dupa atacurile din noaptea de marti spre miercuri asupra infrastructurii civile si portuare din Ucraina, in apropierea granitei cu Romania Pe o filmare unde apare un localnic…

