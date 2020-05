Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a pus cainii pe presa! Daaa… Suparare mare, un latrat de te asurzea! Concret, vorbim despre o postare de miercuri, pe pagina de Facebook a DSP Vrancea, prin care liberalii din conducerea instituției anunțau „cifrele reale de la Spitalul Județean de Urgența…

- Echipa militara a Spitalului Judetean de Urgenta Deva a predat joi, 7 mai, conducerea unitatii sanitare unei echipe manageriale civile.In perioada detinerii conducerii militare, echipa condusa de locotenent colonelul medic Constantin Marinel Vlase a organizat activitatea medicala prin comasarea anumitor…

- Ministerul Apararii Nationale transmite multumiri personalului medical al Spitalului Judetean "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava pentru buna colaborare cu echipa medicala militara care a fost, timp de o luna de zile, la conducerea unitatii sanitare.ldquo;Civilii si militarii au luptat umar la umar cu…

- Prefectura Vrancea face demersuri pentru preluarea Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani de catre armata, dupa ce managerul unitatii medicale a fost confirmat pozitiv la COVID-19, au informat, joi, reprezentantii institutiei."Managerul Spitalul Judetean de Urgenta 'Sf. Pantelimon'…

- Sapte cadre medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani au fost testate pozitiv pentru COVID-19, iar una dintre sectiile unitatii medicale a fost inchisa, in urma infectarii personalului, a declarat, joi, directorul Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, Catalin…

- Rezultatele celor 41 de cadre medicale testate la Institutul Cantacuzino, pe banii Spitalului Județean de Urgența “Sf. Pantelimon” Focșani, au ieșit negative, susțin surse medicale. Cele 41 de probe au fost prelevate dupa ce un medic de la Spitalul Județean a fost testat pozitiv la infectatarea cu coronavirus.…

- Pavilionul de Boli Infecțioase al Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon" din Focșani a fost transformat in unitate pentru bolnavii de COVID-19. Secția are capacitatea de 130 de locuri, dar in caz de...