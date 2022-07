Ministerul Apărării din Ucraina acuză rușii că trag cu bombe în lanurile de cereale ca și cum ar ținte militare Oficialii militari ucraineni acuza armata rusa ca arde, cu buna știința, campurile cu grau din zona Kievului. Ceea ce inseamna, spun ei, ca securitatea alimentara a planetei e pusa in pericol. Cerealele constituie unul dintre punctele esențiale ale Ucrainei, iar forțele lui Putin vor sa-l distruga. Conform maiorului Volodya din batalionul 63, rachete rusești sunt aruncate in mod deliberat asupra depozitelor cu grau și alte cereale, ca și asupra fabricilor de paine. Cele mai multe atacuri de acest fel au loc in apropierea liniilor frontului Mykolaiv și Herson, cu zeci de sate complet distruse.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

