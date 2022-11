Ministerul Apararii considera ca informațiile privind rachetele rusești in Polonia reprezinta o provocare, informeaza rbc.ru. ”Ministerul rus al Apararii a numit reportajele din presa poloneza despre caderea a doua rachete rusești pe teritoriul țarii drept o provocare”, noteaza site-ul rusesc. Ministerul a spus ca resturile prezentate in fotografiile vehiculate in mass-media nu au legatura cu armele rusești.The post Ministerul Apararii din Rusia, reacție la rachetele cazute in Polonia: O provocare first appeared on Money .