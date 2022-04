Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse continua sa-si redesfasoare echipamentele de lupta si de sprijin din Belarus spre estul Ucrainei, inclusiv spre locatii in apropiere de Harkov si de Severodonetk, a notat Ministerul Apararii al Regatului Unit intr-un raport regulat pe Twitter.Artileria rusa continua sa loveasca pozitii…

- Luptele din estul Ucrainei se vor intensifica in urmatoarele doua-trei saptamani, in conditiile in care Rusia continua sa-si reorienteze actiunile acolo, a informat marti Ministerul Apararii al Regatului Unit pe Twitter, intr-un buletin regulat, informeaza Reuters.

- Organizația rusa de mercenari, Grupul Wagner, ar urma sa trimita peste 1.000 de mercenari in estul Ucrainei, a anunțat Ministerul Apararii din Marea Britanie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un monument care il infațișeaza pe Taras Șevcenko, poetul național al Ucrainei (n. 1814 – d. 1861), a fost acoperit cu saci de nisip pentru a-l proteja de bombardamentele din Harkov, nord-estul Ucrainei, potrivit The Guardian . Harkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, cu 1,5 milioane de locuitori,…

- Ucrainenii au spus ca lupta in primul oraș important pe care Rusia a pretins ca l-a capturat, in timp ce Moscova și-a intensificat bombardamentul letal asupra centrelor majore de populație pe care forța sa de invazie nu a reușit sa le imblanzeasca pana acum. Avand in vedere ca Moscova a eșuat in scopul…

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…

- Rusia foloseste baza aeriana Gomel din Belarus pentru a mobiliza trupe pentru a lua cu asalt Kievul, din cauza daunelor suferite la aeroportul militari Hostomel. „Pentru a intimida populatia Ucrainei, inamicul alege tot mai mult sa distruga infrastructura civila si locuinte”,…