- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in perioada 2012 – 2022 cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Estonia (47 puncte procentuale – pp), Ungaria (43 pp), Cehia si Romania (ambele cu 41 pp), arata datele publicate…

- TikTok a fost interzis de pe dispozitivele mobile in agențiile federale din SUA și guvernul canadian. Casa Alba acorda tuturor agențiilor sale 30 de zile pentru a elimina aplicația de pe dispozitivele sale.

- Consiliul pentru gestiunea corporativa din cadrul Comisiei Europene a decis sa suspende utilizarea aplicatiei TikTok pe dispozitivele de serviciu, pentru a spori securitatea cibernetica la nivelul institutiei. Aceasta masura urmareste sa protejeze Comisia impotriva amenintarilor si actiunilor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a calatorit in regiunea Nikolaev din sudul Ucrainei pentru a se intalni cu premierul danez Mette Frederiksen, relateaza Sky News . O inregistrare video postata online de biroul liderului de la Kiev il arata pe acesta salutand-o pe Frederiksen cu o strangere…

- Senatul Statelor Unite a adoptat miercuri seara un proiect de lege care le interzice angajatilor federali sa foloseasca aplicatia TikTok pe dispozitivele din proprietatea guvernului, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…