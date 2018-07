Ministerul Apărării din Coreea de Sud vrea să reducă numărul de militari la frontiera cu Coreea de Nord Ministerul sud-coreean al Apararii a anuntat marti ca intentioneaza sa reduca numarul de militari si cantitatea de echipament de-a lungul zonei demilitarizate de la frontiera cu Coreea de Nord, relateaza agentia de stiri Yonhap.



Ministerul a precizat intr-un raport catre o comisie parlamentara ca intentioneaza sa reduca numarul de militari si echipamentul ca un test preliminar, iar apoi va lua in considerare extinderea reducerii, pentru a materializa un acord de a "transforma zona demilitarizata intr-o zona de pace", incheiat la summitul intercoreean din aprilie.



