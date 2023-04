Ministerul Apararii cere Parlamentului aprobarea sa cumpere un submarin militar ”impotriva amenințarilor de suprafața și subacvatice”, conform unui document . Acesta va fi pus in discuție in Biroul Permanent reunit al Parlamentului. ”Programul de inzestrare consta in realizarea capabilitații de lupta impotriva navelor de suprafața și anti-submarin prin inzestrarea Forțelor Navale Romane cu nave de tip submarin in scopul obținerii unor capabilitați eficiente in cercetarea pentru recunoaștere și culegere de informații la nivel operativ-strategic concomitent cu executarea acțiunilor de lupta impotriva…