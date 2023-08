Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) MApN vrea sa achiziționeze temutele avioane americane F-35. In acest sens, MApN a trimis Parlamentului Romaniei cererea de aprobare pentru achiziționarea, in etapa inițiala, a 32 de avioane de lupta multirol generația a V a F-35, anunța jurnalistul Radu Tudor pe pagina sa de…

- Un atac cu drona al rusilor a lovit instalatiile portuare ucrainene din portul Izmail, pe fluviul Dunarea, la mica distanta de statul membru NATO, Romania. Un lift folosit pentru incarcarea cerealelor a fost avariat in atacul de peste noapte, a declarat Ministerul Apararii al Ucrainei. Rusia a inceput…

- Proiectul Neptun Deep va contribui la viitorul securitatii energetice in Romania si in regiune si va avea o contributie la bugetul de stat estimata in valoare de aproximativ 20 miliarde de euro, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom."Neptun Deep este un proiect strategic atat pentru…

- Raportul anual al Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania, Elie Wiesel, susține ca este alarmanta maniera in care institutii locale sau regionale ale statului roman se asociaza cu diverse organizații private care au drept scop reabilitatea extremiștilor fasciști și a legionarilor…

- Grupul de Lupta aliat din Romania, pentru care Franta este natiune-cadru, reprezinta o "contributie importanta la intarirea credibilitatii si eficientei posturii colective de descurajare si aparare in regiunea Marii Negre si o dovada a soliditatii si angajamentului aliat consolidat in regiune", a afirmat…

- Statele membre UE au luat decizia de a menține inca un an de zile scutirea de la taxe vamale produsele de orice fel venite din Ucraina. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei…

- Romania vrea sa achiziționeze doua submarine Scorpene de la Naval Group, iar valoarea estimata a contractului este de doua miliarde de euro fara TVA, informeaza Hotnews.ro. Naval Group a castigat in 2019 licitatia pentru livrarea a patru corvete, dar contractul inca nu a fost semnat.Ministerul Apararii…

- ”Mesajul pe care as vrea sa il transmit astazi este un mesaj de determinare si consecventa pentru realizarea unei viziuni comune, pentru interconoectarea celor trei mari, Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Egee. Romania este determinata sa creasca eficienta investitiilor in infrastructura de transport,…