- In perioada 16 iunie - 10 iulie 2022, Ministerul Apararii Naționale desfașoara etapa de inscriere pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei.

- Moscova anunta ca recruteaza soldati, in plin conflict cu Ucraina, iar anuntul este dat pe un site de joburi. „Alegeți stabilitatea, ample oportunitați de autoimplinire, un nivel de viața decent și un statut social ridicat”, se precizeaza in anunț, scrie Il Fatto Quotidiano. In anunt se vorbeste si…

- Ministerul Apararii de la Kremlin a anunțat ca aproximativ 1,16 milioane de prizonieri au fost aduși in Rusia de la inceputul invaziei in Ucraina. Conform dpa, citata de Agerpres, din cele peste 1 milion de persoane, aproximativ 205.000 sunt copii. Unul dintre generalii armatei ruse, generalul colonel…

- Tancurile si alte vehicule militare ucrainene care au fost avariate in lupta sau au nevoie de service dupa ce au fost depozitate o perioada lunga, vor fi reparate de catre companii cehe din sectorul apararii, a anuntat, marti, Ministerul Apararii ceh, informeaza Reuters. Republica Ceha este printre…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie avertizeaza ca ultimele informații din teren contrazic poziția oficiala a Kremlinului, care anunța o reducere a trupelor din zona Kiev. Potrivit acestor informații, trupele rusești sunt bine ancorate in regiunea Kiev și in urmatoarele zile sunt așteptate batalii…

- Papa Francisc a cerut, duminica, in timpul rugaciunii Angelus, in Piata Sfantul Petru, oprirea atacurilor armate in Ucraina, relateaza AFP. ”Faceți armele sa taca. Dumnezeu e cu cei care cauta pacea, nu violența”. ”Ma gandesc la batrani, la toti cei care, in acest moment, cauta un refugiu, la mamele…

- Doua aeronave F-35 Lightning II ale Forțelor Aeriene ale Americii din Europa (USAFE) au ajuns, joi, in baza aeriana de la Borcea, a anunțat Ministerul Apararii. “Doua aeronave F-35 Lightning II ale Forțelor Aeriene ale Americii din Europa (USAFE) au aterizat joi, 24 februarie, in jurul orei 15.00, in…

- Ministerul Apararii a transmis, joi dimineata, ca Armata Romaniei a activat punctele militare de comanda cu atributii in monitorizarea situatiei si coordonarea fortelor si mijloacelor destinate situatiilor concrete care pot aparea. „Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare…