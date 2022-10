Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Aparararii anunta, vineri, lansarea unei noi campanii de recrutare a rezervistilor voluntari, pentru ocuparea celor 417 locuri care au ramas disponibile in 19 judete. Ministerul Apararii Nationale organizeaza, in perioada 24 octombrie – 11 noiembrie, o noua campanie de recrutare si selectie…

- Compania olandeza Damen a pierdut definitiv procesul cu Ministerul Apararii Naționale (MApN) in dosarul ce viza achiziția de corvete. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) a fost luata, miercuri, in ziua vizitei oficiale in Romania a premierului olandez Mark Rutte și la doar o zi distanța…

- Minorii care fumeaza in parcuri, școli, gari, mijloace de transport in comun, drumuri publice sau terenuri de sport vor fi amendați cu 500 de lei. Potrivit unui proiect de lege depus de mai mulți parlamentari PSD, PNL și de la minoritați in Parlament se interzice consumul de tutun de catre minori in…

- Meteorologii anunta Cod galben de ploi insemnate cantitativ in 14 judete, pana marti seara. Cantitatile de apa pot ajunge si la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo este valabila incepand de luni, de la ora 18.00, pana marti la ora 22.00. ”Local in Maramures, Banat, zona montana a Olteniei,…

- Pasagerii care au avut bilete cumparate de la Blue Air și nu iși mai pot efectua calatoria dupa ce compania a decis sistarea zborurilor pana pe 12 septembrie pot sa cumpere bilete la prețuri speciale de la Wizz Air. O masura similara a fost luata și de Ryanair. Potrivit unui comunicat al companiei Wizz…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca durata razboiului depinde direct de pierderile pe care le va suferi Rusia, acesta fiind principalul lucru la care ar trebui sa se gandeasca toti cei care ajuta Ucraina. ”Este nevoie de mai multe lupte, este nevoie de mai multe rezultate pentru a convinge”,…

- Mai multe judete din Oltenia si nord-vestul Munteniei, precum si zona Carpatilor Meridionali sunt vizate, miercuri si joi, de o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in aceste zone vor fi averse torentiale, descarcari electrice,…

- Suprafata afectata de seceta la culturile la care s-a incheiat recoltatul a crescut la aproximativ 70.562 hectare, din 14 judete, iar procesul de constatare a pagubelor este in plina desfasurare, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Facem precizarea ca in prezent sunt…