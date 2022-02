Stiri pe aceeasi tema

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Deși anunța retragerea trupelor, se pare ca Rusia a aduc inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit unui oficial al Casei Albe. „Rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina. Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta…

- Pana in prezent nu este inca clar cat de grave au fost incidentele și nici nu a existat nicio reacție imediata din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), care a monitorizat situația din estul Ucrainei, dar și-a retras unii dintre monitorii in ultimele zile, relateaza Reuters…

- Ucraina si Occidentul au reusit sa impiedice o ''escaladare'' din partea Rusiei, a afirmat marti seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba, la scurt timp dupa ce Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat ca o parte dintre militarii rusi din districtele de la frontiera cu Ucraina revin la bazele…

- Tensiunile și ingrijorarile generate de o posibila invazie a Rusiei in Ucraina au crescut și interesul romanilor fața de ce ar presupune și care ar fi consecințele unui posibil conflict militar la doi pași de Romania. Implicit, romanii și-au adus aminte de armata și cine ar putea sa ne apere. In spațiul…

- Armata rusa a trimis mai multe baterii antiaeriene Pantir-S din Extremul Orient in Belarus pentru exercițiile comune "Allied Resolve 2022", potrivit unui anunț facut sambata de Ministerul Apararii de la Moscova.

- FOTO: Primarul USR din Alba Iulia la intalnire cu ambasadorul Rusiei in Romania, in plin scandal mondial. Despre ce au discutat Primarul municipiului Alba Iulia a mers la București, pentru a se intalni cu ambasadorul Rusiei in Romania, fix in perioada in care Rusia comaseaza armata la granița cu Ucraina. …

- Uniunea Europeana "lucreaza pentru a evita o criza", dar "va sustine ferm Ucraina" in cazul unui atac din partea Rusiei, a asigurat Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politici de securitate, in contextul in care SUA au avertizat ca Rusia ar planui o ofensiva militara in Ucraina…