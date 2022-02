Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, joi, ca au fost stabilite puncte de primire pentru refugiati in judete de granita cu Ucraina. "Pentru inceput am stabilit sase sau sapte judete unde vom avea puncte pentru primire refugiati. Avem pregatite toate materialele pentru asta, am activat aceste…

- Un val de refugiați ucraineni stau la coada, la Vama Siret. In jur de 100 de refugiați pe ora ies din Ucraina. Zeci de mașini incearca sa intre in Romania din Ucraina, prin vama Siret, iar cozile de așteptare sunt de 8 kilometri. Sute de oameni din zona Cernauți au trecut, joi dimineața, frontiera la…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marți dimineața la postul radio Romania Actualitați ca țara noastra e la „un concert european” privind masurile pe care UE vrea sa le aplice rusiei, in criza din Ucraina. Conform transcriptului emisiunii la care a participat Vasile Dincu marți dimineața,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat, marți, ca Romania s-a pregatit pentru peste 500.000 de refugiați din Ucraina și ca exista „un plan pregatit in toate marile orașe, in vecinatatea granițelor”. „Peste 500.000 de refugiați, asta e cifra la care ne-am pregatit. Sunt multe puncte, exista un plan…

- Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar…

- O femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona. Ea a anunțat poliția. Femeia s-a trezit in curte cu o drona cazuta și o valiza plina cu țigari de contrabanda. Sindicatul Europol a publicat imaginile, joi,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, iar Romania se pregateste pentru ce este mai rau. “Am discutat despre situatia strategica din zona si despre faptul ca exista posibilitatea ca sa se ajunga la un conflict armat. Daca ne…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca nu se pune problema ca Romania sa trimita soldați sau echipamente in Ucraina și a subliniat ca nu s-a discutat despre activarea rezerviștilor. Dincu a anunțat ca, in ședința CSAT de miercuri, discuția se va axa pe problema impactului asupra…