Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului face precizări referitoare acordarea voucherelor de vacanţă în mediul privat „Voucherele de vacanta pot fi acordate si salariatilor din privat, direct de catre angajator, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de efectuarea concediului de ordina in regim de turism intern. Mai mult, pe durata acestui an, prin comparatie cu angajatii din sectorul public, cei care lucreaza la privat au putut beneficia de aceste vouchere de vacanta. Datorita impactului pozitiv de pe plan economic si social, incurajez companiile sa le ofere in continuare, iar pe viitor imi propun sa identific metode prin care sa poata creste atractivitatea acordarii acestora, fara a afecta, insa, bugetul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanta pot fi acordate si angajatilor din sectorul privat, iar valoarea maxima poate ajunge la 13.800 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute garantate pe tara, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT). „Voucherele de vacanta pot fi acordate…

- Voucherele de vacanta pot fi acordate si angajatilor din sectorul privat, iar valoarea maxima poate ajunge la 13.800 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute garantate pe tara, conform unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT). „Voucherele de vacanta pot fi acordate…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate si angajatilor de la privat, iar valoarea maxima poate ajunge la 13.800 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute garantate pe tara, conform unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, citat de Agerpres. „Voucherele de vacanta pot…

- „Voucherele de vacanța pot fi acordate și salariaților din privat, direct de catre angajator, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de efectuarea concediului de ordina in regim de turism intern. Mai mult, pe durata acestui an, prin comparație cu angajații din sectorul public, cei care lucreaza…

- Voucherele de vacanta pot fi acordate si angajatilor din sectorul privat, iar valoarea maxima poate ajunge la 13.800 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute garantate pe tara, conform unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT) .„Voucherele de vacanta pot fi acordate…

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care prevede acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii din sectorul bugetar, in cuantum de 1.450 lei, pana la data de 31 decembrie 2026. „Guvernul Romaniei…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 – 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, iar impactul bugetar va fi de 8,65 miliarde de lei in total, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. “Institutiile…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Constantin Daniel Cadariu: "Am publicat in transparenta decizionala proiectul…