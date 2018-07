Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii are in vedere achizitia unor escadrile de avioane dotate cu sisteme antigrindina, a anuntat, luni, la Botosani, ministrul Petre Daea, informeaza AGEPRRES . “Avem in programul de investitii procurarea unor escadrile de avioane in asa fel incat sa avem o libertate mai mare de actiune…

- Ministrul Agriculturii vrea sa sparga norii de grindina cu avioanele. Petre Daea are in plan sa cumpere sase avioane, care sa lanseze rachete antigrindina. Nu a vrut sa vorbeasca insa despre banii cu care sa le cumpere.

- Ministerul Agriculturii are in vedere achizitia unor escadrile de avioane dotate cu sisteme antigrindina, a anuntat ministrul Petre Daea. „Avem in programul de investitii procurarea unor escadrile de avioane in asa fel incat sa avem o libertate mai mare de actiune si sa acoperim in perspectiva intreaga…

- Retailul modern a luat o amploare foarte mare, ceea ce inseamna ca producatorii din Romania trebuie sa aiba un parteneriat pentru a putea sa-si puna pe rafturile hipermarketurilor produsele pe care le obtin, a declarat, ieri, Ionut Nica, sef Serviciu Industrie Alimentara in Ministerul Agriculturii si…

- Guvernul a decis, joi, prelungirea pana la 15 iunie a perioadei de valorificare a tomatelor cultivate in spatii protejate, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Pe ordinea de zi suplimentara a fost o initiativa venita de la Ministerul Agriculturii, este de fapt o prelungire a…

- Fondurile bugetare alocate in aceste an pentru extinderea sistemului antigrindina se ridica la 91 de milioane de lei, in crestere de 4,5 ori fata de cele 20 de milioane de lei “puse la bataie” anul trecut pentru investitii in acest sistem, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- SCANDALOS… Situație revoltatoare la firma Comcereal, condusa de marioneta Trans Oil, moldoveanul Valeriu Cojocaru. Acesta a trasat ca sarcina angajaților sai prezența obligatorie la protestul de la Ministerul Agriculturii și APIA, de luni dimineața. “Toți angajații Comcereal vor merge la protest. Ziua…

- Primele tomate ale producatorilor agricoli autohtoni inscrisi in programul de sprijin guvernamental au aparut in pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Acest proiect a fost girat de Liviu Dragnea și Petre Daea, cei care au…