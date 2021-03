Cultivatorii de usturoi vor putea primi si in acest an un sprijin financiar de cel mult 14.617,5 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea HG 108/2019 precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control. Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt de maximum 15 milioane de lei, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 3,078 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului…