- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Banat” al județului Timiș au avut mult de munca, in ultimele 24 de ore.Conform unui raport postat pe pagina de Facebook a ISU Timiș, pompierii au fost solicitați și au intervenit la 97 de situații de urgența.Pe lista apar situații gen incendii,…

- Elevii unei clase a Școlii nr. 8 au fost evacuați, vineri dimineața, din sala in care invațau. Motivul: izbucnirea unui incendiu. Numai ca, din fericire, nu a fost o situație reala, ci doar un exercițiu organizat de ISU, ai carui reprezentanți dau detalii: ”Astazi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Un incendiu devastator, provocat de intentia unui barbat de a aprinde focul in soba cu benzina, a distrus in intregime o casa din lemn situata in localitatea Fata Abrudului, ieri, 10 decembrie 2019, dupa lasarea noptii. Cauza probabila a incendiului este focul deschis in spatii inchise, o persoana care…

- Aproape 130 de medici care conduc Urgentele spitalelor din tara, precum si asistentele sefe ori sefi ai Serviciilor de Ambulanta fac zid in jurul lui Raed Arafat, acum cand in spatiul public au aparut unele voci care solicita demisiterea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Printre acestie,…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:45, in Apahida. Din primele informații, patru autoturisme sunt implicate sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- ”Avand in vedere specificul sarbatorilor de iarna, in care ne amintim de persoanele dragi, cu care ne intalnim, schimbam impresii, dar și cadouri, va indemnam la un comportament cumpatat. Utilizarea responsabila a articolelor pirotehnice are in vedere, in primul rand, siguranța persoanelor”, transmite…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat, marti, proiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, care prevede pentru anul in curs un deficit bugetar estimat de 4,3% din Produsul Intern Brut si taieri de la cinci ministere, in timp ce sase ministere…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj au intervenit in cursul zilei de luni -21 octombrie pentru a stinge doua incendii. Prima interventie a avut loc la ora 14.15, cand pompierii de la Garda Nusfalau au fost solicitati sa stinga un incendiu de…