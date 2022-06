Ministerul Agriculturii, sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă Ministerul Agriculturii anunța ca, in data de 16 iunie, in cadrul ședinței de Guvern, a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masa pentru anul 2022. Pentru prima data in cadrul bugetului de stat a fost acordat un sprijin de 15 milioane de lei pentru cultivatorii de struguri de … Articolul Ministerul Agriculturii, sprijin pentru cultivatorii de struguri de masa apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

