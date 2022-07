Stiri pe aceeasi tema

Peste 3.000 de hectare de culturi agricole sunt afectate de seceta in judetul Iasi, insa potrivit Prefecturii, situatia se modifica pentru ca doar o parte dintre primarii au trimis raportarile.

Termenele pentru constatarea suprafetelor afectate de seceta au fost prelungite din cauza amplorii fenomenelor meteorologice care au avut ca efect producerea secetei pedologice extreme, manifestata la nivelul Romaniei, a anuntat vineri Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

Un incendiu a izbucnit, duminica dupa amiaza, la un depozit ecologic de deseuri din judetul Botosani, iar suprafata afectata este de 1.000 de metri patrati, potrivit news.ro.

Fermierii ucraineni aproape ca au finalizat sezonul de insamanțare de primavara 2022, dar suprafața cultivata este cu 22% mai mica decat cea din 2021, a anunțat Ministerul Agriculturii, potrivit Sky News.

Prima editie a evenimentului POLI BioFEST, organizata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB), va avea loc, in perioada 26 - 30 mai, in campusul UPB, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Bucuresti, iar accesul publicului este…

Ministerul Agriculturii va implementa o platforma dedicata centralizarii stocurilor de produse agroalimentare disponibile la nivel national, iar in acest sens a fost elaborat un proiect de ordonanta de urgenta care se afla pe circuitul de avizare interministeriala.

Ion Gaman, consilier județean PSD in Calarași, a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca.

Cererile pentru sustinerea activitatii crescatorilor de animale in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus pot fi depuse incepand de marti, intr-o perioada de 20 de zile, iar plata ajutorului de stat va fi efectuata pana la 30 iunie 2022, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…