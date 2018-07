Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Salata cu icre de știuca de Tulcea a primit protecția naționala a sistemelor din domeniul calitații, conform legislației europene și naționale, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) (Mediafax).„Dreptul de utilizare a logo-ului național…

- Salata cu icre de stiuca de Tulcea a primit protectia nationala a sistemelor din domeniul calitatii, conform legislatiei europene si nationale, producatorii urmand sa solicite in perioada urmatoare si...

- Celebra branza telemea de Sibiu mai poate fi vanduta doar de producatorii din judet, dupa ce a primit protectia nationala, potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii. "Demersurile realizate de Institutia Prefectului - Judetul Sibiu la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Demersurile realizate de Instituția Prefectului – Județul Sibiu la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, pentru susținerea proiectului ,,Telemea de Sibiu” – Indicație Geografica Protejata au avut succes! E OFICIAL! Read More...

- Telemeaua de Sibiu a primit protectia nationala a sistemelor din domeniul calitatii, conform legislatiei europene si nationale, a anuntat, luni, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un c...

- Programul National Apicol (PNA) pentru perioada 2017 - 2019 va suferi modificari in ceea ce priveste normele de aplicare, sprijinul financiar si masurile din program, conform unor completari aduse Hotararii Guvernului nr. 443/2017 aprobate in sedinta de joi, informeaza Ministerul Agriculturii si…

- Potrivit unui proiect de Hotarare initiat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, apicultorii vor primi in acest an un sprijin in cuantum de 33,4 milioane lei prin Programul national apicol, aceeasi suma urmand a fi virata si anul viitor. Valoarea totala a sprijinului financiar alocat din…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat marti ca, in urma actiunilor de control, inspectorii fitosanitari au depistat o cantitate de 1.100 tone de cartofi din Egipt, care au primit interdictia de a intra in tara prin portul Constanta, deoarece, conform analizelor de laborator,…