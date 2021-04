Ministerul Agriculturii propune un sprijin financiar de 3.400 de euro/ha pentru cutivatorii de cimbru (proiect)

Stiri pe aceeasi tema

- Agricultorii care vor cultiva cimbru si busuioc vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 3.400 de euro/hectar (ha), respectiv 2.600 de euro/ha, printr-o schema noua de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de plante aromatice, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul…

- Deputatul PSD Mureș, Dumitrița Gliga a dat o declarație de presa in data de 24 martie cu privire la efectele negative pe care unele inițiative guvernamentale le au asupra agriculturii din Romania. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a elaborat un proiect de Hotarare de Guvern prin care se…

- Programul de sustinere a crescatorilor de porci de reproductie din rasele autohtone Bazna si Mangalita va avea alocata, in acest an, o suma de 700.000 de lei din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul ministerului…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi si in acest an un sprijin financiar de cel mult 14.617,5 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea HG 108/2019 precum si…

- Antal Szabolcs Barabasi a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului a numit-o pe Annamaria Bogya in functia de secretar…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale organizeaza miercuri o conferinta de presa referitoare la derularea programului POCA ''Consolidarea capacitatii MADR de a elabora politici si reglementari specifice in vederea implementarii unui sistem strategic national pentru trasabilitatea…