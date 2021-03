Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului IV al anului trecut a fost de 5,123 milioane, in scadere cu 2.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.636 de lei, in crestere cu 8,7% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…

- Sosirile vizitatorilor straini in Romania au scazut in decembrie 2020, fata de luna similara din 2019, cu 69%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani cu 69,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, remise miercuri AGERPRES. In ceea ce priveste sosirile in…

- Productia industriala din Romania a scazut cu 10,2%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce, pe serie ajustata, declinul a fost de 10,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri, potrivit AGERPRES.…

- Productia de cartofi obtinuta in 2020 a trecut usor de doua milioane de tone, insa a consemnat o scadere fata de anul precedent cu aproape 21%, cand a totalizat 2,62 milioane de tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), la solicitarea AGERPRES.…

- Producția de cereale a Romaniei a scazut in acest an aproape la jumatate fața de 2019, din cauza secetei extreme care a distrus culturile Productia totala de cereale boabe a Romaniei a scazut in acest an la aproape jumatate fata de 2019, din cauza secetei pedologice extreme care a afectat unele zone…

