Ministerul Agriculturii a anunțat vineri ca 337.267 de hectare de culturi din 33 de județe din țara sunt afectate de seceta. Intr-un raspuns recent pentru stiripesurse.ro, MADR precizeaza ca suprafața totala cultivata la nivel național este de 8.892.223 de hectare, ceea ce inseamna ca seceta afecteaza…

Suprafata terenurilor agricole calamitate de seceta, pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, ajunge joi la 329.680 ha, anunta Ministerul Agriculturii.

Suprafata afectata de seceta, conform datelor raportate pana marti, este de 267.985 hectare, in 30 de judete, conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii.

Suprafata totala afectata de seceta este de 160.670 ha, conform datelor comunicate pana la aceasta data de 24 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Suprafața totala afectata de seceta este de 120.016 ha, fața de cele 116.674 ha anunțate luni, conform datelor Ministerului Agriculturii.

Suprafata totala afectata de seceta este de 89.605 ha, conform datelor comunicate pana la aceasta data de 19 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-un comunicat.

Suprafata de padure afectata de incendiul izbucnit in cursul zilei de joi in Muntii Rodnei este de aproximativ trei hectare, iar pentru localizarea si stingerea incendiului s-a intervenit inclusiv in timpul noptii, potrivit datelor comunicate vineri de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

Suprafata afectata de seceta pedologica la culturile la care s-a incheiat recoltatul a crescut la aproximativ 70.562 hectare, din 14 judete, iar procesul de constatare a pagubelor este in plina desfasurare, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).