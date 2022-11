Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Centrele Județene ale Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile utilizate in perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022 (trimestrul II/2022), in conformitate…

