- Fonduri europene de aproape 183 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole, sesiunea de depunere de proiecte fiind activa in perioada 8 octombrie - 7 ianuarie 2022, a anuntat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat luni lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Masurii 4 - Investitii in active fizice, sub-masura 4.2 - Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole, intre 8 octombrie 2021 si 7 ianuarie 2022, alocarea financiara…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va lansa, pe 28 si 29 iulie, sesiunile de depunere a cererilor de finantare pentru submasurile 17.1 - "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor", respectiv 9.1 - "Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol", fondurile…

- Consilierii locali sunt așteptați astazi, 15 iulie, sa participe la ședința de Consiliu Local programata pentru ora 15..00. Pe ordinea de zi, pe borderoul suplimentar care cuprinde 14 proiecte, exista cateva proiecte care merita mai multa atenție. Printre ele se afla și ce privitor la contractarea unui…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 120,25 milioane de euro in primele trei luni din acest an, in crestere cu 44,41% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 83,26 milioane de euro, a transmis Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a urcat cu aproximativ 66% in primul trimestru al anului curent, fața de intervalul corespunzator al anului precedent, pana la 755,34 milioane de euro, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele…