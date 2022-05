Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 250 de rachete antigrindina au fost lansate, in perioada 13-19 mai, pentru protejarea culturilor agricole din zonele de interventie, consumul cel mai mare fiind in ziua de 13 mai, cand au fost lansate 159 de rachete antigrindina pentru protejarea zonelor Cotnari si Husi. Fii la…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca, in intervalul 13-19 mai 2022, au fost lansate 250 de rachete antigrindina pentru a proteja culturile agricole și comunitațile locale din zonele de intervenție, in cadrul Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor.…

- Autoritațile romane au anunțat cu surle și trambițe ca fabrica de la Plopeni este gata sa fabrice muniție cu efect termobaric, insa la cateva saptamani distanța nu a aparut nici macar o comanda, a spus ministrul Economiei, la Antena 3.

- In data de 11.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 68.571 de persoane, dintre care 7.916 de cetateni ucraineni (in creștere cu 14% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.407 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- Primaria Giurgeni a deschis 20 de acțiuni in instanța pe numele unui singur cetațean. Autoritațile locale cer transformarea amenzilor pe care barbatul le-a primit in munca in folosul comunitații. Acesta a fost sancționat pentru tulburarea liniștii publice sau comerț ilegal cu pește. In total, sancțiunile…

- In ciuda faptului ca pandemia a fost umbrita de razboiul declanșat in Ucraina, virusul nu a disparut, ba chiar continua sa afecteze mii de romani. Autoritațile trag semnale de alarma privind trendul ascendent al infectarilor, dupa o perioada in care acesta stagnase. In cursul zilei de marți, ministrul…